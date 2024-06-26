Первая конференция о подготовке студентов педагогических специальностей прошла в Нижнем Новгороде

Первая конференция, посвященная подготовке студентов педагогических специальностей, прошла в Нижнем Новгороде. В ходе встречи обсуждались актуальные проблемы и эффективные методы мотивации и поддержки студентов. Результатом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией негосударственного образования и организациями системы профессионального и высшего образования Нижегородской области.
Ирина Демина — руководитель представительства Ассоциации негосударственного образования в Нижегородской области:
Роман Султанов — директор Ассоциации негосударственного образования:
Наталья Катышева — директор Нижегородского Губернского колледжа:
«Теорию мы можем везде прочитать, услышать, полистав журнал, посмотрев телевизор, а вот практическая подготовка — это ответ на вопрос о том, как теоретические знания превращаются в практические умения и навыки».