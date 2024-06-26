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Первая конференция о подготовке студентов педагогических специальностей прошла в Нижнем Новгороде

В ходе встречи обсуждались проблемы и эффективные методы мотивации и поддержки студентов.

Первая конференция, посвященная подготовке студентов педагогических специальностей, прошла в Нижнем Новгороде. В ходе встречи обсуждались актуальные проблемы и эффективные методы мотивации и поддержки студентов. Результатом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией негосударственного образования и организациями системы профессионального и высшего образования Нижегородской области.

Ирина Демина — руководитель представительства Ассоциации негосударственного образования в Нижегородской области:

«Впервые в истории представители частного образования приехали обсуждать, разговаривать и приветствовать государственные вузы и средние специальные образовательные учреждения, впервые в истории частное образование объединилось и не является конкурентом государственному».

Роман Султанов — директор Ассоциации негосударственного образования:

«Не секрет, что, с одной стороны, у нас единое образовательное поле, а с другой — в частном и государственном секторах свои особенности, сильные и слабые стороны. Нам кажется, что синергия, соединение, взаимодействие этих двух секторов образования могут дать новую искру, некий новый импульс, который усилит, повысит качество практической подготовки».

Наталья Катышева — директор Нижегородского Губернского колледжа:

«Теорию мы можем везде прочитать, услышать, полистав журнал, посмотрев телевизор, а вот практическая подготовка — это ответ на вопрос о том, как теоретические знания превращаются в практические умения и навыки».