Первая конференция о подготовке студентов педагогических специальностей прошла в Нижнем Новгороде

Первая конференция, посвященная подготовке студентов педагогических специальностей, прошла в Нижнем Новгороде. В ходе встречи обсуждались актуальные проблемы и эффективные методы мотивации и поддержки студентов. Результатом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией негосударственного образования и организациями системы профессионального и высшего образования Нижегородской области.

«Впервые в истории представители частного образования приехали обсуждать, разговаривать и приветствовать государственные вузы и средние специальные образовательные учреждения, впервые в истории частное образование объединилось и не является конкурентом государственному».

«Не секрет, что, с одной стороны, у нас единое образовательное поле, а с другой — в частном и государственном секторах свои особенности, сильные и слабые стороны. Нам кажется, что синергия, соединение, взаимодействие этих двух секторов образования могут дать новую искру, некий новый импульс, который усилит, повысит качество практической подготовки».