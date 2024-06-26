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Детям школы № 5 в Кстове рассказали о правилах дорожного движения

Фургон лаборатории безопасности колесит по школам региона.

12-летний Кирилл Максимов внимательно слушает. Ему и другим ребятам в летнем школьном лагере объясняют правила дорожного движения, в частности — как правильно управлять самокатом.

После теории и нескольких вопросов — начинается практика. Двор кстовской школы № 5 на время стал небольшим автодромом. Дети здесь учатся управлять электросамокатом в игровой форме, проезжая полосу препятствий.

Кирилл Максимов — ученик школы № 5 города Кстово:

«Мы выучили, что есть очень много знаков, надо переходить дорогу на зеленый и когда моргает — не надо переходить. Много всего запоминающегося. В игровой форме все ярче запоминается и укладывается в голове надолго».

Организатор — образовательный центр «Сфера». Фургон лаборатории безопасности колесит по школам региона, рассказывая детям о правилах дорожного движения.

Ксения Мартилова — педагог-организатор нижегородского центра «Сфера»:

«Мы охватываем всех, даже в детские садики выезжаем. В школах нашими учениками становятся дети в возрасте от 6 до 17 лет. Чем младше ребенок, тем легче он запоминает информацию».

Говорить с подрастающим поколением о правилах безопасной езды на самокатах важно. По данным на начало лета, количество дорожно-транспортных происшествий с их участием выросло втрое — уже 64 случая и 65 пострадавших. Только в Нижнем Новгороде по программе кикшеринга в аренду сдается восемь тысяч самокатов, и каждый из них потенциально опасен при неправильном управлении и несоблюдении правил дорожного движения. В планах у «Сферы» — проводить подобные занятия в округах региона. Следующая остановка — детский оздоровительный лагерь под Городцом.