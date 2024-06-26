Детям школы № 5 в Кстове рассказали о правилах дорожного движения

Говорить с подрастающим поколением о правилах безопасной езды на самокатах важно. По данным на начало лета, количество дорожно-транспортных происшествий с их участием выросло втрое — уже 64 случая и 65 пострадавших. Только в Нижнем Новгороде по программе кикшеринга в аренду сдается восемь тысяч самокатов, и каждый из них потенциально опасен при неправильном управлении и несоблюдении правил дорожного движения. В планах у «Сферы» — проводить подобные занятия в округах региона. Следующая остановка — детский оздоровительный лагерь под Городцом.