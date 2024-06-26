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Врачам скорой помощи Новороссийска выдали бронежилеты и каски

Бригадам скорой медицинской помощи Новороссийска передали средства защиты в виде бронежилетов и касок.

Источник: Новая Кубань

Эти средства приобретены за счет благотворителей города-героя Новороссийска.

Медики скорой помощи всегда первыми приходят на помощь жителям, попавшим в угрожающие для жизни ситуации. Часто им приходится выполнять свой врачебный долг в сложных условиях, рискуя собственными жизнями.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что Украина регулярно направляет в сторону Краснодарского края беспилотные летательные аппараты и ракеты для уничтожения объектов инфраструктуры. Под обстрелы часто попадают мирные жители. В прошлом месяце Новороссийск подвергся массированной атаке, в результате которой беспилотники повредили 12 частных домов и 17 квартир в многоквартирных домах.

медицина