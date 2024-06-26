Врачам скорой помощи Новороссийска выдали бронежилеты и каски

Эти средства приобретены за счет благотворителей города-героя Новороссийска.



Медики скорой помощи всегда первыми приходят на помощь жителям, попавшим в угрожающие для жизни ситуации. Часто им приходится выполнять свой врачебный долг в сложных условиях, рискуя собственными жизнями.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что Украина регулярно направляет в сторону Краснодарского края беспилотные летательные аппараты и ракеты для уничтожения объектов инфраструктуры. Под обстрелы часто попадают мирные жители. В прошлом месяце Новороссийск подвергся массированной атаке, в результате которой беспилотники повредили 12 частных домов и 17 квартир в многоквартирных домах.