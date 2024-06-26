В Самарской области в «Ласточках» станет больше вагонов

Министерство транспорта Самарской области в 2024 году направит дополнительно 33 млн рублей Самарской пригородной пассажирской компании. Средства пойдут на увеличение числа вагонов скоростных электропоездов «Ласточка» с 5 до 7 штук.
Как пояснили представители министерства 20 июня 2024 года, дополнительные вагоны нужны в связи с возросшим пассажиропотоком и для более комфортного размещения пассажиров в пригородном поезде.
Поправки в бюджет на 2024 — 2026 гг. были поддержаны в ходе пленарного заседания Губдумы 25 июня.
Напомним, в первый рейс «Ласточка» отправилась по маршруту Самара — Жигулевское Море 11 июня 2021 года, а уже 1 сентября 2021 года ее маршрут продлили до станции Жигулевск. Новый состав по направлению Самара — Сызрань был запущен 4 сентября 2021 года. В 2022 году 1 октября «Ласточка» отправилась в первый рейс из Самары в Тольятти.