В Самарской области в «Ласточках» станет больше вагонов

Напомним, в первый рейс «Ласточка» отправилась по маршруту Самара — Жигулевское Море 11 июня 2021 года, а уже 1 сентября 2021 года ее маршрут продлили до станции Жигулевск. Новый состав по направлению Самара — Сызрань был запущен 4 сентября 2021 года. В 2022 году 1 октября «Ласточка» отправилась в первый рейс из Самары в Тольятти.