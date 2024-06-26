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Девять квартир для детей-сирот переданы Нижнему Новгороду

Депутаты Городской Думы Нижнего Новгорода на заседании 26 июня поддержали предложение о принятии в муниципальную собственность города девяти квартир для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба Думы.

Все квартиры полностью соответствуют требованиям к данному виду жилья и расположены в новых домах в сельском поселке Новинки.

«Сегодня мы получили еще девять квартир, передаваемых городу для детей-сирот. Могу сказать, что подобные решения принимать легко и приятно. Особенно важно самые социально незащищенных нижегородцев», — считает председатель постоянной комиссии городской Думы по имуществу и земельным отношениям Кирилл Лазорин.

Кроме того, депутаты одобрили передачу нескольких нежилых помещений и земельных участков из муниципальной собственности в государственную собственность Нижегородской области, что необходимо для сохранения объектов культурного наследия или для более эффективного развития территорий областного центра.