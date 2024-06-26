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В Челябинске маршрут автобуса № 492 продлили до станции Полетаево

Челябинские власти продлили маршрут автобуса № 492.

Источник: Комсомольская правда

Конечным пунктом челябинского автобуса № 492 станет железнодорожная станция Полетаево. Изменения вступают в силу 1 июля. Об этом сообщили в учреждении «Организатор перевозок Челябинской области».

«Маршрут автобуса будет продлен от села Полетаево I-е до железнодорожной станции Полетаево, а в деревне Полетаево II-е пройдет по Советской до остановки Советская, на пересечении Советской и Совхозной», — уточнили в учреждении.

Маршрут автобуса. Иллюстрация: ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

От улицы Чичерина в Челябинске автобус будет отправляться в 8:00, 9:35, 12:30, 14:30, 16:30, 18:00, 19:30. В обратном направлении транспорт начинает поездку в 6:25, 8:00, 9:30, 11:00, 14:00, 16:15, 18:00, 19:30.