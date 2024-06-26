Жители Узбекистана рассказали, чем недовольны и каким видят будущее сферы здравоохранения

Респонденты из Узбекистана принимают тот факт, что технологии и искусственный интеллект в ближайшей перспективе будут все больше влиять на развитие медицины и в целом считают, что влияние будет положительным. 28% верят в разработку новых вакцин от распространенных заболеваний, 17% полагают, что ИИ будет использоваться в диагностике заболеваний, 16% — что роботы станут неотъемлемой частью выполнения медицинских процедур, в том числе хирургических, а 15% — что большинство или все виды рака не будут смертельными. В целом узбекистанцы положительно относятся к перспективе внедрения в медицину искусственного интеллекта и цифровых платформ, но довольно большая доля респондентов (35%) выразили опасения по поводу утечки данных.