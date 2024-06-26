Жители Узбекистана рассказали, чем недовольны и каким видят будущее сферы здравоохранения

Всего в исследовании приняло участие 46 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 99 лет из 23 стран.
Также узбекистанцы выше граждан других стран оценивают уровень своего физического здоровья — 71% опрошенных считает свое физическое здоровье хорошим.
Несмотря на позитивный тренд, 28% опрошенных участников из Узбекистана столкнулись с низким уровнем сервиса в медицинских учреждениях, 22% — с отсутствием доступа к профилактическим обследованиям и 19% — со сложностями в организации записи к врачу.
Респондентам также не хватает большего выбора вариантов лечения и лекарственных средств, возможности медикаментозного лечения на дому. Как и респонденты из других стран, узбекистанцы доверяют традиционной медицине, причем в большей степени доверие склонны проявлять представители возрастной категории от 18 до 24 лет. Основной причиной доверия является предыдущий положительный опыт обращения к традиционным методам лечения, тогда как высокая, по мнению опрошенных, коммерциализация медицинской отрасли снижает доверие.
«Удовлетворенность состоянием системы здравоохранения практически во всех странах, принявших участие в опросе, продолжает снижаться. В качестве причин респонденты называют сокращение доступа к медицинским назначениям, невысокие стандарты медицинских услуг, нехватку персонала и общее недоверие к тем, кто принимает политические решения относительно здоровья. На этом фоне показатели Узбекистана говорят об обратном — страна демонстрирует рекордную удовлетворенность состоянием системы здравоохранения», — отметил Бахтияр Хаджимухамедов, генеральный директор STADA в Узбекистане, глава кластера «Узбекистан и Кыргызстан».
Респонденты из Узбекистана принимают тот факт, что технологии и искусственный интеллект в ближайшей перспективе будут все больше влиять на развитие медицины и в целом считают, что влияние будет положительным. 28% верят в разработку новых вакцин от распространенных заболеваний, 17% полагают, что ИИ будет использоваться в диагностике заболеваний, 16% — что роботы станут неотъемлемой частью выполнения медицинских процедур, в том числе хирургических, а 15% — что большинство или все виды рака не будут смертельными. В целом узбекистанцы положительно относятся к перспективе внедрения в медицину искусственного интеллекта и цифровых платформ, но довольно большая доля респондентов (35%) выразили опасения по поводу утечки данных.