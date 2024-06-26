В Петербурге отменили плату за детские сады

Ранее плата за детские сады в городе составляла от 450 до 1200 рублей на ребенка. Отмена этой платы обойдется городскому бюджету в 833 миллиона рублей до конца текущего года и более двух миллиардов рублей в следующем. Эта мера коснется более 260 тысяч детей.