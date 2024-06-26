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В Петербурге отменили плату за детские сады

С 1 сентября детские сады в Санкт-Петербурге станут полностью бесплатными.

Источник: Freepik

Такое решение приняли депутаты ЗакСа на заседании в среду, 26 июня, утвердив поправки в Социальный кодекс города. Теперь плата за присмотр и уход за детьми отменена для всех, независимо от места жительства, пребывания и гражданства детей и их родителей.

Председатель ЗакСа Александр Бельский подчеркнул, что Санкт-Петербург стал первым городом в России, который ввел такие меры.

Ранее плата за детские сады в городе составляла от 450 до 1200 рублей на ребенка. Отмена этой платы обойдется городскому бюджету в 833 миллиона рублей до конца текущего года и более двух миллиардов рублей в следующем. Эта мера коснется более 260 тысяч детей.

Кроме того, с августа в Санкт-Петербурге планируется повышение зарплат помощников воспитателей на 16 процентов.