Сильнейший град в нескольких районах Воронежской области попал на видео

Сильнейший град прошел днем среды, 26 июня, в Воронежской области. Об осадках сообщили жители Поворино, Калачеевского района и Лисок.
В регионе установлен желтый уровень погодной опасности. Помимо града ожидаются также туман и грозы.
В регионе действует желтый уровень погодной опасности.
Сильнейший град прошел днем среды, 26 июня, в Воронежской области. Об осадках сообщили жители Поворино, Калачеевского района и Лисок.
В регионе установлен желтый уровень погодной опасности. Помимо града ожидаются также туман и грозы.