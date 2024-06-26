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Сильнейший град в нескольких районах Воронежской области попал на видео

В регионе действует желтый уровень погодной опасности.

Сейчас в Ричмонде: +29° 5 м/с 66% 754 мм рт. ст. +25°

Сильнейший град прошел днем среды, 26 июня, в Воронежской области. Об осадках сообщили жители Поворино, Калачеевского района и Лисок.

В регионе установлен желтый уровень погодной опасности. Помимо града ожидаются также туман и грозы.