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В Нижнем Тагиле начался капитальный ремонт школы № 33

Реконструкция исторической школы началась в Нижнем Тагиле.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле начался капитальный ремонт в исторической школе № 33. На объекте идут демонтажные работы. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев на личной странице во «ВКонтакте».

Подрядчиком проекта выступил ЗАО «Стройкомплекс». Он полностью обновит ученое учреждение и оснастит необходимым оборудованием и мебелью. Также обновится и спортивная площадка.

— Благодаря президентскому национальному проекту «Образование» и поддержке губернатора Свердловской области мы имеем возможность дать вторую жизнь старейшим школам города, обеспечить современную образовательную среду для наших детей, — отметил глава Нижнего Тагила.

Помимо этого, в свердловском городе отремонтируют еще одну школу. Реконструкция пройдет в учебном заведении № 70.

образование