В Нижнем Тагиле начался капитальный ремонт школы № 33

В Нижнем Тагиле начался капитальный ремонт в исторической школе № 33. На объекте идут демонтажные работы. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев на личной странице во «ВКонтакте».
Подрядчиком проекта выступил ЗАО «Стройкомплекс». Он полностью обновит ученое учреждение и оснастит необходимым оборудованием и мебелью. Также обновится и спортивная площадка.
— Благодаря президентскому национальному проекту «Образование» и поддержке губернатора Свердловской области мы имеем возможность дать вторую жизнь старейшим школам города, обеспечить современную образовательную среду для наших детей, — отметил глава Нижнего Тагила.
Помимо этого, в свердловском городе отремонтируют еще одну школу. Реконструкция пройдет в учебном заведении № 70.