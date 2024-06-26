Дожди и +9 градусов обещают синоптики 27 июня в Волгоградской области

Погода продолжает удивлять жителей Волгоградской области: после сорокоградусной жары в регионе резко похолодало. Вторая половина недели будет дождливой. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в волгоградском Гидрометцентре, 27 июня ожидаются низкие температуры ночью и потепление днем.