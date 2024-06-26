Дожди и +9 градусов обещают синоптики 27 июня в Волгоградской области

Погода продолжает удивлять жителей Волгоградской области: после сорокоградусной жары в регионе резко похолодало. Вторая половина недели будет дождливой. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в волгоградском Гидрометцентре, 27 июня ожидаются низкие температуры ночью и потепление днем.
— В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывы достигнут 15−20 метров в секунду, — уточнили в региональном ЦГМС.
В области ночью будет +11…+16º (при прояснении до +9º). днем +22…+27º. В Волгограде в четверг ожидается ночью +14…+16º, днем +24…+26º.