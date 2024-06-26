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В МЧС дали советы калининградцам, которые хотят избежать теплового удара

Рекомендуется носить светлую и свободную одежду.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Агентство «Москва»

В ближайшие несколько дней, согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в Калининградской области превысит 30 градусов. В региональном МЧС рассказали, как уберечься от теплового удара.

Чтобы избежать теплового удара и солнечных ожогов, рекомендуется носить светлую, свободную одежду из натуральных тканей и не забывать про головной убор.

Что ещё нужно делать: Используйте солнцезащитные средства. При передвижении по улице выбирайте теневую сторону. Предпочитайте воду сладким напиткам. Старайтесь принимать солнечные ванны до 11:00 или после 16:00, когда солнце менее активно.