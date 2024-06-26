В МЧС дали советы калининградцам, которые хотят избежать теплового удара

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
В ближайшие несколько дней, согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в Калининградской области превысит 30 градусов. В региональном МЧС рассказали, как уберечься от теплового удара.
Чтобы избежать теплового удара и солнечных ожогов, рекомендуется носить светлую, свободную одежду из натуральных тканей и не забывать про головной убор.
Что ещё нужно делать: Используйте солнцезащитные средства. При передвижении по улице выбирайте теневую сторону. Предпочитайте воду сладким напиткам. Старайтесь принимать солнечные ванны до 11:00 или после 16:00, когда солнце менее активно.