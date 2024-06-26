Мощный циклон пройдет по Уралу 28 и 29 июня: синоптики составили карту его передвижения

Специалисты говорят, что передышка в осадках не будет долгой.
«В глубокой тропосферной ложбине, охваченной холодным воздухом, уже 28 июня образуется новый циклон. Поможет этому тепло, которое будет выноситься в восточную часть ложбины с Центральной Азии, — это обострит температурные контрасты в Южном Зауралье. На рисунке показано вероятное положение циклона 29 июня», — комментируют в Уральском УГМС.
Там добавляют, что сильные дожди при порывистом ветре пройдут
Гидрометцентре России в своем прогнозе важнейших гидрометеорологических явлений отмечает, что сильный дождь в Челябинской области возможен с 27 по 29 июня; 29 июня на юге Тюменской области — сильный дождь, гроза, ветер 15−20 м/с, днем — град; на юге Свердловской области сильный дождь, ветер 17−22 м/с.
«В течение
В четверг в Челябинской области облачно с прояснениями, ночью местами пройдут кратковременные дожди, в горах и низинах возможны туманы, днем — кратковременные дожди повсеместно, на юге — сильные. Ветер: ночью неустойчивый 1−6 м/с, днем южный, юго-восточный 4−9 м/с. Температура воздуха 27 июня ночью 8−13, днем — 17−22, при натекании облачности до 12 градусов.
Ночью 28 июня ожидается плюс 10−15, 29 июня — 8−13 градусов. Днем в пятницу синоптики прогнозируют плюс 16−21, субботу — 15−20, на крайнем западе — до 10 градусов. В эти дни облачно, дожди, местами — сильные, с грозами, в субботу — с порывами ветра до 15−18 градусов.
Улучшение погоды, по предварительным расчетам, возможно с 3 июля, когда воздух прогреется до 28 градусов, а в последующие дни — плюс 31.