Мощный циклон пройдет по Уралу 28 и 29 июня: синоптики составили карту его передвижения

«В глубокой тропосферной ложбине, охваченной холодным воздухом, уже 28 июня образуется новый циклон. Поможет этому тепло, которое будет выноситься в восточную часть ложбины с Центральной Азии, — это обострит температурные контрасты в Южном Зауралье. На рисунке показано вероятное положение циклона 29 июня», — комментируют в Уральском УГМС.