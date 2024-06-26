В Екатеринбурге будет курсировать «Трамвай здоровья»

В Екатеринбурге по маршруту «ЦПКиО» — «40 лет ВЛКСМ» 29 июня с 14:00 до 16:00 будет курсировать «Трамвай здоровья». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
— Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, — рассказали в мэрии города.
Пассажиры трамвая смогут получить бесплатную консультацию как по вопросам формирования здорового образа жизни, так и по теме профилактики зависимостей. Кроме того, посетители смогут получить контактные телефоны служб медицинской и психологической помощи.
Известно, что консультации будут проводить специалисты из областной наркологической больницы, центра здоровья и медицинской профилактики. Кроме того, получить рекомендации пассажиры смогут от специалистов из центральной городской клинической больницы № 3.
Также в «Трамвае здоровья» можно проконсультироваться с сотрудниками полиции Екатеринбурга и Свердловской области и с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних. Волонтерскую поддержку будут оказывать участники штаба «Волонтеры-медики УГМУ».