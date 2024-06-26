Звание «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода» присвоено десяти нижегородцам

Депутаты Городской Думы Нижнего Новгорода на заседании 26 июня приняли решение о присвоении десяти нижегородцам звания «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода» — за личные заслуги, высокие результаты в различных сферах трудовой деятельности и активное участие в ветеранском движении. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.
Кандидатуры для присвоения звания представили администрации каждого района города и администрация Нижнего Новгорода. Среди них председатели и заместители председателей Советов ветеранов города и районов, председатели и заместители председателей первичных организаций ветеранов крупных промышленных предприятий, вузов и НИИ, ветераны Вооруженных сил России, руководители ветеранских клубов. Стаж работы большинства из них значительно превышает 40 лет, а трудовая биография четверых насчитывает свыше 50 лет. При этом каждый посвятил долгие годы общественной работе — от 10 до 30 лет; многие награждались правительственными, ведомственными и муниципальными наградами.
В этом году звание «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода» присвоено:
Кроме того, депутаты приняли решение о внесении изменений в Положение о присвоении звания «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода». Заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев предложил установить бесплатный проезд для Почетных ветеранов города и раз в год выплачивать им компенсацию 6900 рублей. Инициатива поддержана депутатами.
«Сегодня с коллегами-депутатами единогласно приняли решение присвоить 10 нижегородцам звание “Почетный ветеран города Нижнего Новгорода”, а также предложение о бесплатном для них проезде в общественном транспорте. Это такая возможность муниципальной власти реально отметить наших заслуженных пенсионеров за добросовестный труд и вклад в развитие родного города», — отметил Николай Сатаев.