Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звание «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода» присвоено десяти нижегородцам

Депутаты Городской Думы Нижнего Новгорода на заседании 26 июня приняли решение о присвоении десяти нижегородцам звания «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода» — за личные заслуги, высокие результаты в различных сферах трудовой деятельности и активное участие в ветеранском движении. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Кандидатуры для присвоения звания представили администрации каждого района города и администрация Нижнего Новгорода. Среди них председатели и заместители председателей Советов ветеранов города и районов, председатели и заместители председателей первичных организаций ветеранов крупных промышленных предприятий, вузов и НИИ, ветераны Вооруженных сил России, руководители ветеранских клубов. Стаж работы большинства из них значительно превышает 40 лет, а трудовая биография четверых насчитывает свыше 50 лет. При этом каждый посвятил долгие годы общественной работе — от 10 до 30 лет; многие награждались правительственными, ведомственными и муниципальными наградами.

В этом году звание «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода» присвоено:

Баженову Анатолию Викторовичу, Крутовой Наталии Николаевне, Мифтагдиновой Людмиле Ивановне, Моторину Владимиру Михайловичу, Савиновой Татьяне Николаевне, Сорокиной Любови Петровне, Углевой Нине Анатольевне, Фадееву Юрию Ивановичу, Фокиной Валентине Николаевне, Чернигину Юрию Павловичу.

Кроме того, депутаты приняли решение о внесении изменений в Положение о присвоении звания «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода». Заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев предложил установить бесплатный проезд для Почетных ветеранов города и раз в год выплачивать им компенсацию 6900 рублей. Инициатива поддержана депутатами.

«Сегодня с коллегами-депутатами единогласно приняли решение присвоить 10 нижегородцам звание “Почетный ветеран города Нижнего Новгорода”, а также предложение о бесплатном для них проезде в общественном транспорте. Это такая возможность муниципальной власти реально отметить наших заслуженных пенсионеров за добросовестный труд и вклад в развитие родного города», — отметил Николай Сатаев.