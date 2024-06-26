Звание «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода» присвоено десяти нижегородцам

Кандидатуры для присвоения звания представили администрации каждого района города и администрация Нижнего Новгорода. Среди них председатели и заместители председателей Советов ветеранов города и районов, председатели и заместители председателей первичных организаций ветеранов крупных промышленных предприятий, вузов и НИИ, ветераны Вооруженных сил России, руководители ветеранских клубов. Стаж работы большинства из них значительно превышает 40 лет, а трудовая биография четверых насчитывает свыше 50 лет. При этом каждый посвятил долгие годы общественной работе — от 10 до 30 лет; многие награждались правительственными, ведомственными и муниципальными наградами.