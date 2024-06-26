17-миллионный посетитель выставки «Россия» получил в подарок поездку в Нижний Новгород

26 июня на Международной выставке-форуме «Россия» (0+) отметили 17-миллионного посетителя, сообщает АНО «Дирекция выставки достижений “Россия”.
Им стал Егор Морозов, приехавший на выставку из Волгограда вместе со своей супругой Ольгой и двумя детьми: шестилетним Андреем и девятилетним Иваном. Гости получили подарки от выставки «Россия» и правительства Нижегородской области. В торжественной обстановке им вручили сертификат на трехдневное путешествие в Нижегородскую область, организованное АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области».
В рамках путешествия Егор Морозов вместе со своей семьей посетит самые красивые и значимые места Нижнего Новгорода — Нижегородский кремль, музей «Русское искусство», Чкаловскую лестницу, парк 800-летия Нижнего Новгорода и Верхневолжскую набережную. Также 17-миллионного гостя и его родных ждут речная прогулка по Волге и Оке и визит в Городец — город, основанный Юрием Долгоруким, знаменитый сохранением традиций и народными художественными промыслами.
15 июня выставку «Россия» посетил шестнадцатимиллионный гость. Это была семилетняя Елизавета из Москвы. На выставку она приехала вместе со своим одиннадцатилетним братом Романом и мамой Натальей Ельшиной. Елизавету поздравили на стенде Самарской области и вручили сертификат на семейное путешествие по этому региону.
Пятнадцатимиллионного посетителя на выставке, которым стала Наталия Корнеева из Ялты, встретили 5 июня. Поздравили юбилейного посетителя на стенде Северной Осетии — Алании. Ей подарили сертификат на семейное путешествие в Республику Северная Осетия — Алания, где в этом году отмечаются сразу три знаменательные даты: 100-летие образования республики, 250-летие присоединения Осетии к России и 240 лет городу Владикавказу.
6 апреля на площадке торжественно приветствовали десятимиллионного посетителя, им стал Константин Панфилов, приехавший со своей супругой из Ярославля. От выставки «Россия» и госкорпорации «Росатом» они получили сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой — атомного ледокола «Ленин» и одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот».
Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Она открылась 4 ноября 2023 года по инициативе президента России Владимира Путина. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.
В основе концепции стенда Нижегородской области — образ Оки и Волги в формате медиаландшафта, который служит системой хранения и презентации проектов, героев и идей, рожденных на нижегородской земле. Достижения региона представлены на цифровых панелях стенда с презентациями, видео- и аудиороликами.