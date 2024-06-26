17-миллионный посетитель выставки «Россия» получил в подарок поездку в Нижний Новгород

Им стал Егор Морозов, приехавший на выставку из Волгограда вместе со своей супругой Ольгой и двумя детьми: шестилетним Андреем и девятилетним Иваном. Гости получили подарки от выставки «Россия» и правительства Нижегородской области. В торжественной обстановке им вручили сертификат на трехдневное путешествие в Нижегородскую область, организованное АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области».

«Для нас это большой сюрприз. Мы рады побывать на выставке и увидеть все вживую. Очень жаль, что выставка закрывается, но надеемся, что она откроется в другом формате. Ее интересно посетить всей семьей, посмотреть, какая у нас большая и великая страна», — отметил Егор Морозов. «Сегодня нашу выставку посетил 17-миллионный гость. Егор и вся его семья приехали к нам из Волгограда, а в подарок получили поездку в Нижний Новгород. Сейчас на нашей выставке максимальный поток гостей — не менее 100 тысяч человек в сутки. Хочу напомнить, что 8 июля выставка закрывается: те, кто еще не успел ее посетить, — милости просим в гости!» — сказала генеральный директор Выставки «Россия» Наталья Виртуозова.