Тихая роскошь, смелый гранж и классика: Как подготовиться к выпускному за пару дней и во сколько обойдется вечерний наряд

Сегодняшние старшеклассники скоро подойдут к финалу школьной жизни. Выпускные пройдут по всей стране уже 28 и 29 июня. Однако из-за экзаменов не все успели подготовиться к праздничному вечеру.
Журналист «КП-Ростов-на-Дону» проверила, можно ли найти подходящий наряд и записаться на бьюти-процедуры за несколько дней до выпускного. А еще — выяснила, во сколько могут обойтись сборы.
ОБЕЩАЮТ СКИДКИ.
За нарядом отправляемся в обычный ТЦ. Перед шопингом вспоминаю, как несколько лет назад сама искала платье на выпускной. В магазине подходящий вариант найти не удалось, поэтому пришлось обращаться к швее. Заказ обошелся в пять тысяч рублей.
Многие скажут, с таким бюджетом подготовиться к выпускному невозможно. Как оказалось это не так. Как говорится: кто ищет, тот всегда найдет.
Переступив порог торгового центра, вижу приятные вывески «Распродажа». Заходим в магазин, где обещают скидки до 70%.
НАРЯДЫ ИЗ ТВИДА.
В самом начале магазина нас встречают новые коллекции. Нам же нужны наряды, которые отдают по скидке, поэтому продвигаемся вглубь помещения.
Сначала собираем образ в стиле Коко Шанель. Берем твидовый черно-белый пиджак и юбку в тон. Такой вариант подойдет девушкам, которые мечтают уйти от образа диснеевской принцессы, одевшись скромно, но со вкусом.
Стоимость нашего образа — 4 598 рублей: 1599 — за юбку и 2 900 — за пиджак. К наряду можно приобрести украшения из крупного жемчуга, серьги, кафы, а также длинные нити или ожерелье под горло. Кокетливым дополнением станут короткие перчатки в мелкую сетку, и остроносые лодочки — на каблуке или плоском ходу.
Второй вариант — тоже из твида, но с цветовыми акцентами. Сочетаем голубой пиджак и темную юбку в тон. Такой наряд оказался еще более бюджетным: 999 рублей за юбку и 2 599 за пиджак.
КЛАССИКА ЖАНРА.
Третий вариант подойдет любительницам экспериментов. Хлопковая рубашка рукавами- буфами и корсетным основанием, юбка с двойным подкладом. Стилизовать дуэт можно сразу несколькими вариантами. Первый более нежный. Надеваем на шею кулон из жемчуга или двойную нить, на ноги — модные балетки с приквадраченым носом. Чтобы создать более смелый образ в стиле гранж, выбираем черный чокер вместо кулона, гранжевые ботинки — вместо балеток. Делаем стрелки и высокий хвост.
Основные траты на наряд составят 5 798 рублей. Рубашка стоит 2 299 рублей, юбка — 3 499.
А теперь самое любимое — платья. Длина макси — классика жанра для выпускного вечера. Пышные фатиновые юбки уже давно вышли из моды, поэтому стоит присмотреться к элегантной классике. Например, красное платье за 1 599 рублей. К нему можно подобрать скромные украшения: серебряная нить, серьги-пусеты с фианитами, бежевые босоножки.
Второй вариант платья — базовое в стиле излюбленной нами «тихой роскоши». На выбор — черное и цвета сливочного масла. Цена вопроса — 3 499 рублей. В первом случае можно добавить матовые перчатки по локоть, черные или красные, изящные лодочки в тон и широкий чокер из бархата. Во-втором — надеть укороченный контрастный пиджак из атласа, а на ноги — лоферы. Финальный образ с длиной макси — легкое платье с песочным принтом — 3 599 рублей. Сочетаем его с бежевыми босоножками на танкетке и укладкой в стиле «девушки серфера».
Два финальных претендента — с длиной мини. Для выпускного можно взять вариант ментолового цвета с запахом — 1 399 рублей или атласную бирюзу с застежками на пуговицах — 1 599 рублей. Черные босоножки, акцентные сережки, высокий хвост — и вы становитесь звездой вечера.
МОЖНО ЗАПИСАТЬСЯ И НА УКЛАДКУ, И НА МАКИЯЖ.
Ну, и настал черед узнать, есть ли свободные «окошки» у мастеров красоты в преддверии выпускных. В первом же салоне сотрудники смеются. Объясняют: места на укладку 28 июня были заняты еще три месяца назад.
Однако не во всех местах такой наплыв клиентов. Во следующем салоне готовы записать и на укладку, и на макияж. Услуги парикмахера обойдутся в 1 500 — 2 500 рублей, визажиста — в 2 000.
В третьей точке цены оказались повыше. За укладку просят от 3 000 до 4 000 рублей, за макияж — от 3 500.
Вывод простой — паника перед выпускным напрасная. Подготовиться к вечеру можно быстро и недорого.