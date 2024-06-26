Тихая роскошь, смелый гранж и классика: Как подготовиться к выпускному за пару дней и во сколько обойдется вечерний наряд

Второй вариант платья — базовое в стиле излюбленной нами «тихой роскоши». На выбор — черное и цвета сливочного масла. Цена вопроса — 3 499 рублей. В первом случае можно добавить матовые перчатки по локоть, черные или красные, изящные лодочки в тон и широкий чокер из бархата. Во-втором — надеть укороченный контрастный пиджак из атласа, а на ноги — лоферы. Финальный образ с длиной макси — легкое платье с песочным принтом — 3 599 рублей. Сочетаем его с бежевыми босоножками на танкетке и укладкой в стиле «девушки серфера».