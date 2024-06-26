В День молодежи в парке «Левобережном» в Ростове выступит известный исполнитель

В субботу, 29 июня, на левом берегу Дона состоится масштабное празднование Дня молодежи. На фестивале будут работать восемь тематических площадок: «Вместе с креативом», «Вместе со знаниями», «Вместе с новым», «Вместе со спортом», «Вместе со своим делом», «Вместе с Родиной», «Вместе с добром», «Вместе с карьерой».
Помимо интерактивных площадок, гостей праздника ожидает концертная программа с выступлениями творческих коллективов и приглашенной звезды, — исполнителя популярных молодежных хитов Фогеля.
Тематические площадки будут работать с 15:00. В 19:30 начнется торжественная часть праздника, которая завершится дискотекой. Подробнее о программе мероприятия мы сообщали здесь.
В донском правительстве подчеркнули, что отдельного внимания гостей стоит площадка «Вместе со спортом».
«Здесь впервые мы соединили два масштабных события — День молодежи и фестиваль уличной культуры и спорта “Уличная классика”. В прошлом году фестиваль “Уличная классика” проходил как отдельное мероприятие в августе и вызвал большой интерес у молодежи», — отметил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Александр Никиточкин.
Участие в Дне молодёжи бесплатное и открыто для всех желающих по предварительной регистрации на сайте деньмолодёжи2024.рф.