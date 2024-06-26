В День молодежи в парке «Левобережном» в Ростове выступит известный исполнитель

В субботу, 29 июня, на левом берегу Дона состоится масштабное празднование Дня молодежи. На фестивале будут работать восемь тематических площадок: «Вместе с креативом», «Вместе со знаниями», «Вместе с новым», «Вместе со спортом», «Вместе со своим делом», «Вместе с Родиной», «Вместе с добром», «Вместе с карьерой».