Десять нижегородцев отмечены Почетным знаком Гордумы Нижнего Новгорода

В 2024 году — в год учреждения Почетного знака — награды удостоены десять человек. В дальнейшем планируется поощрение не более 5 человек в год.

«Почетный знак городской Думы — самая молодая городская награда, и очень приятно, что уже в год ее учреждения на рассмотрение поступило большое количество ходатайств о поощрении. Сегодня мы видим в списке — а здесь и общественники, и управленцы, и работники сферы культуры и образования — людей, которые искренне радеют за город и делают все зависящее, чтобы жизнь нижегородцев становилась лучше», — отметил исполняющий полномочия председателя городской Думы Евгений Костин.