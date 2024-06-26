Десять нижегородцев отмечены Почетным знаком Гордумы Нижнего Новгорода

Депутаты Городской Думы Нижнего Новгорода на заседании 26 июня приняли решение о поощрении десяти нижегородцев Почетным знаком городской Думы города Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.
В 2024 году — в год учреждения Почетного знака — награды удостоены десять человек. В дальнейшем планируется поощрение не более 5 человек в год.
В 2024 году за значительный вклад в развитие муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, высокие достижения и личные заслуги в решении вопросов местного значения Почетным знаком городской Думы города Нижнего Новгорода награждены:
Горбунова Светлана Анатольевна, заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода; Демидова Марина Юрьевна, заместитель главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода; Картавина Зоя Леонидовна, специалист по связям с общественностью отдела по работе с населением и развитию ТОС управления по организационной работе администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, председателя Совета общественного самоуправления ТОС микрорайона «ОАО “Агрокомбинат Горьковский”; Кропотин Владимир Аркадьевич, заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Московского района города Нижнего Новгорода; Кучерова Ирина Дмитриевна, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения “Лицей № 38” города Нижнего Новгорода; Мацкевич Татьяна Николаевна, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения “Школа № 85 с углубленным изучением отдельных предметов”; Миндрин Сергей Владимирович, художественный руководитель — заместитель директора по творческой части муниципального бюджетного учреждения культуры “Нижегородский Камерный театр оперы и музыкальной комедии имени В. Т. Степанова”; Оболяева Елена Вячеславовна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения “Лицей № 8 имени академика Е. К. Федорова”; Попова Наталья Юрьевна, учитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения “Гимназия № 2” города Нижнего Новгорода; Шатилов Михаил Павлович, заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Приокского района.