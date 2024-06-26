На трассе в Башкирии произошла авария: пострадал взрослый и трое детей

В Белорецком районе Башкирии произошла серьезная авария с участием двух легковушек. Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, на 238 км трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск столкнулись «Киа Рио» и «Лада Веста».
В результате, четыре человека оказались в больнице с травмами. Известно, что трое из них — дети. Все они были в салоне корейского авто, уточнили в ГАИ.
По факту произошедшего начато разбирательство.
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