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На трассе в Башкирии произошла авария: пострадал взрослый и трое детей

Все пострадавшие были госпитализированы.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецком районе Башкирии произошла серьезная авария с участием двух легковушек. Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, на 238 км трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск столкнулись «Киа Рио» и «Лада Веста».

В результате, четыре человека оказались в больнице с травмами. Известно, что трое из них — дети. Все они были в салоне корейского авто, уточнили в ГАИ.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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