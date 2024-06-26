Проблемы с кондиционированием в ташкентском метро устранят в ближайшие дни

В пресс-службе «Тошкент метрополитени» сообщили, что в настоящее время на надземной линии метро курсируют 10 поездов, восемь из которых приобретены в этом году. Система кондиционирования этих поездов способна работать в соответствии с установленными нормами при температуре воздуха до +50 градусов.