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Проблемы с кондиционированием в ташкентском метро устранят в ближайшие дни

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В социальных сетях распространяются жалобы на неисправности систем охлаждения в поездах ташкентского метро. Наблюдается эта проблема в основном на надземной линии. Для устранения этой проблемы привлечены более 15 специалистов из России. Ожидается, что в ближайшие дни ситуация будет решена, сообщает корреcпондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В пресс-службе «Тошкент метрополитени» сообщили, что в настоящее время на надземной линии метро курсируют 10 поездов, восемь из которых приобретены в этом году. Система кондиционирования этих поездов способна работать в соответствии с установленными нормами при температуре воздуха до +50 градусов.

При этом на линии также эксплуатируются два ранее запущенных поезда, которые предназначены для подземных станций и способны функционировать при температуре до +40°C.

«В связи с этим привлеченными квалифицированными специалистами проводится модернизация настроек систем охлаждения этих подвижных составов. В результате проведенных работ возникающие недостатки будут полностью устранены в ближайшие дни», — говорится в официальном сообщении.