Последние новости к вечеру 26 июня 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 26 июня 2024 года.
Госдума одобрила закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 года. Закон затронет 7,87 млн человек и потребует не менее 100 млрд руб. ежегодно. Пенсии будут индексироваться дважды в год.
Послы НАТО утвердили Рютте в качестве нового генсека
Послы 32 стран НАТО утвердили Марка Рютте на пост генсека альянса. Он приступит к обязанностям в октябре, сменив Йенса Столтенберга. Рютте поздравили Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Минобороны сообщило об уничтожении на Украине трех РСЗО HIMARS
Минобороны РФ сообщило, что за сутки уничтожены три установки HIMARS, транспортно-заряжающая машина и три склада боеприпасов ВСУ. ПВО сбило 76 беспилотников. Также ранее уничтожены два склада и РЛС П-18.
Президент Кении отозвал законопроект о повышении налогов
Президент Кении Уильям Руто отозвал спорный законопроект о повышении налогов и готов к диалогу с протестующими. Средства планировалось направить на здравоохранение, образование и сельское хозяйство.
Следствие просит суд заочно арестовать телеведущую Курбангалееву
Замоскворецкий суд Москвы получил ходатайство о заочном аресте телеведущей Фариды Курбангалеевой за оправдание терроризма. Ей грозит от пяти до семи лет.