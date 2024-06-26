Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние новости к вечеру 26 июня 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 26 июня 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 26 июня — в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 26 июня 2024 года.

Госдума одобрила закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 года. Закон затронет 7,87 млн человек и потребует не менее 100 млрд руб. ежегодно. Пенсии будут индексироваться дважды в год.

Послы НАТО утвердили Рютте в качестве нового генсека

Послы 32 стран НАТО утвердили Марка Рютте на пост генсека альянса. Он приступит к обязанностям в октябре, сменив Йенса Столтенберга. Рютте поздравили Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Минобороны сообщило об уничтожении на Украине трех РСЗО HIMARS

Минобороны РФ сообщило, что за сутки уничтожены три установки HIMARS, транспортно-заряжающая машина и три склада боеприпасов ВСУ. ПВО сбило 76 беспилотников. Также ранее уничтожены два склада и РЛС П-18.

Президент Кении отозвал законопроект о повышении налогов

Президент Кении Уильям Руто отозвал спорный законопроект о повышении налогов и готов к диалогу с протестующими. Средства планировалось направить на здравоохранение, образование и сельское хозяйство.

Следствие просит суд заочно арестовать телеведущую Курбангалееву

Замоскворецкий суд Москвы получил ходатайство о заочном аресте телеведущей Фариды Курбангалеевой за оправдание терроризма. Ей грозит от пяти до семи лет.