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Зоопарк Новосибирска поставил терминалы для покупки билетов

Автоматы по продаже билетов установили справа от касс.

Источник: Новосибирский зоопарк

С 26 июня посетители Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило могут приобретать билеты через терминалы самообслуживания. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Автоматы установлены справа от касс под специальным навесом, что позволяет посетителям избежать очередей и оплатить билеты безналичным способом.

При покупке льготного билета необходимо предъявить документ, подтверждающий право на льготу при контроле в зоопарке. Также билеты доступны для приобретения на сайте учреждения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в зоопарке Новосибирска принимают дополнительные меры в связи с жарой.