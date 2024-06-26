В Узбекистане более счастливы и менее озабочены вопросом старения и внешности

В этом году в поле зрения инициаторов опроса оказалась также проблема старения. Очень интересно, что в Узбекистане лишь 39% опрошенных выражают обеспокоенность процессом старения и всем, что с ним связано. Для сравнения, в Европе доля таких респондентов в среднем составила 46%.