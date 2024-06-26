В Узбекистане более счастливы и менее озабочены вопросом старения и внешности

Большой раздел исследования был посвящен различным аспектам психического здоровья. Опрос показал, что в нашей стране на 20% больше счастливых, чем в других странах опроса.
При этом 26% респондентов испытывают чувство одиночества, связанное с потерей близкого человека, 16% — в связи с удаленной формой занятости, а 15% — отсутствием баланса между работой и личной жизнью.
Авторы отчета напомнили, что в 2023 году ВОЗ объявила одиночество глобальной проблемой общественного здравоохранения, отметив такие его долгосрочные последствия, как депрессия, тревога, риск инсультов, болезней сердца, диабета II типа.
В этом году в поле зрения инициаторов опроса оказалась также проблема старения. Очень интересно, что в Узбекистане лишь 39% опрошенных выражают обеспокоенность процессом старения и всем, что с ним связано. Для сравнения, в Европе доля таких респондентов в среднем составила 46%.
79% тех, кто не обеспокоен этим вопросом, философски отмечают, что принятие возраста — это естественная часть жизни.
Узбекистан также демонстрирует хорошие показатели и по уровню восприятия своего внешнего вида жителями страны — им удовлетворены 78% респондентов. Для сравнения — в глобальном отчете этот показатель равен 49%. Основная причина недовольства оставшихся 22% связана с весом — лишним (37%) или недостаточным (14%).