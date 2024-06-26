В Нижнем Новгороде для юных гимнасток провели мастер-класс о грузинском чаепитии

Юные нижегородки стали победительницами многих региональных и всероссийских соревнований по художественной гимнастике, а чай — их любимый напиток, поэтому на экскурсию они взяли с собой любимые кружки.

Дарья Жиганова — гимнастка:

«Я хочу рассказать о моей кружке, мне подарили ее родители после того, как мы выиграли Первенство России. Она сделана из фарфора и на ней изображена гимнастка».

Варвара Чибирева — гимнастка:

«Это моя кружка, написано “Это мой стакан”. Эта кружка прошла со мной половину моего пути, половину моей карьеры. Я с ней езжу на все соревнования, беру ее с собой. Это уже, можно сказать, как какой-то талисман».

Экскурсию по обновленному историческому пространству «Миллионки» провел почетный гражданин Нижнего Новгорода Александр Сериков. Он рассказал девочкам об истории формирования и развития уникального исторического квартала под Кремлем.

Александр Сериков — председатель правления Благотворительного фонда «Земля Нижегородская»: «Мы сделали для них экскурсию от памятника Минину и Пожарскому, рассказали о ночлежке Бугровской, где чаем поили за бесплатно. Рассказывали о ночлежках, которые расположены на этой улице, где нужно было платить деньги. Они были именно такими, как в пьесе Горького “На дне”».

После экскурсии юных спортсменок ждал сюрприз — грузинский чай и традиционные кавказские сладости. Художник-дизайнер по спортивным костюмам Марина Гогуа рассказала им об истории грузинского чая.

Марина Гогуа — руководитель мастер-класса, художник по костюмам:

«Очень многие ученые над ним работали, веками создавали, и я очень хотела бы, чтобы об этом знали, а грузинский чай был еще более “на уровне” — чтобы вот этой ностальгии по грузинскому чаю не было, чтобы он всегда был достойным чаем. Тем более у нас здесь купец с чаем!».

Такие мастер-классы стали доступны для гостей города и нижегородцев благодаря историческому арт-пространству улицы Кожевенной.

Варвара Чибирева — гимнастка:

«Это совсем другое, не то что наш чай. Он отличается. Как сказала Марина, он по вкусу как будто нежный. И довольно интересно, что грузинский чай такого вкуса».