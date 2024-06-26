Для садоводов Башкирии организовали дополнительные автобусы

В Башкирии для удобства дачников и садоводов запустят дополнительные автобусы. Об этом рассказали в пресс-службе «Башавтотранса».
Так, с 26 июня по средам чаще будут обслуживать пассажиров маршруты №№ 111 «Уфа — Кармасан», 111к «Уфа — СНТ “Факел”, 113 “Уфа — Кумлекуль”, 113к “Уфа — Бачурино”, 117к “Уфа — Первушино”.
Полный список рейсов и их график можно посмотреть в ТГ-канале автоперевозчика.
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