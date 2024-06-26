Военные из Кыргызстана прибыли в Беларусь для участия в параде

Парад в День Независимости по традиции проходит в Минске у стелы «Минск — город-герой» на пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова. В этом году зрители, помимо парадных расчетов военных, увидят около 250 единиц техники, в том числе беспилотники, модернизированный танк Т-72БМ2 и комплекс «Искандер».