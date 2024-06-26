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Военные из Кыргызстана прибыли в Беларусь для участия в параде

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Военнослужащие ВС Кыргызстана прибыли в Беларусь для участия в параде в День Независимости, сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.

Источник: РИА "Новости"

«В Беларусь прибыл парадный расчет Вооруженных сил Кыргызстана для участия в военном параде 3 июля в Минске».

говорится в сообщении.

Военных на белорусской земле традиционно встретили с хлебом и солью. Им до 3 июля предстоят тренировки на плацу.

На минувшей неделе в республику прилетели представители Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Ранее заявлялось, что участие в минском параде примут военнослужащие из восьми стран — Беларуси, России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Китая.

Кроме пеших расчетов, в параде 3 июля будет задействована и военная техника других стран, в том числе группа российских вертолетов. В ее составе Ка-52, Ми-28 и Ми-26.

Парад в День Независимости по традиции проходит в Минске у стелы «Минск — город-герой» на пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова. В этом году зрители, помимо парадных расчетов военных, увидят около 250 единиц техники, в том числе беспилотники, модернизированный танк Т-72БМ2 и комплекс «Искандер».