Военные из Кыргызстана прибыли в Беларусь для участия в параде

«В Беларусь прибыл парадный расчет Вооруженных сил Кыргызстана для участия в военном параде 3 июля в Минске».
Военных на белорусской земле традиционно встретили с хлебом и солью. Им до 3 июля предстоят тренировки на плацу.
На минувшей неделе в республику прилетели представители Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.
Ранее заявлялось, что участие в минском параде примут военнослужащие из восьми стран — Беларуси, России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Китая.
Кроме пеших расчетов, в параде 3 июля будет задействована и военная техника других стран, в том числе группа российских вертолетов. В ее составе Ка-52, Ми-28 и Ми-26.
Парад в День Независимости по традиции проходит в Минске у стелы «Минск — город-герой» на пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова. В этом году зрители, помимо парадных расчетов военных, увидят около 250 единиц техники, в том числе беспилотники, модернизированный танк Т-72БМ2 и комплекс «Искандер».