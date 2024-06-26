Мемориальные доски троим погибшим в ходе СВО установят в Нижнем Новгороде

Депутаты рассмотрели проект решения городской Думы, подготовленный на основании решений Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде от 17 мая 2024 года об увековечении памяти троих нижегородцев, погибших в ходе специальной военной операции.