Мемориальные доски троим погибшим в ходе СВО установят в Нижнем Новгороде

26 июня состоялось очередное заседание городской Думы Нижнего Новгорода под председательством исполняющего полномочия председателя городской Думы Нижнего Новгорода Евгения Костина.
Депутаты рассмотрели проект решения городской Думы, подготовленный на основании решений Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде от 17 мая 2024 года об увековечении памяти троих нижегородцев, погибших в ходе специальной военной операции.
Депутаты одобрили инициативы учреждений профессионального образования об установке мемориальных досок в память о погибших выпускниках.
Таким образом, мемориальные доски в память Сергея Бусарова, ефрейтора, гранатометчика гаубичного самоходно-артиллерийского взвода 26-го танкового полка и Михаила Солянинова, прапорщика, бойца 2-го оперативного взвода ОМОН «Ястреб» (на транспорте) будут установлены на фасаде здания Нижегородского колледжа малого бизнеса.
Мемориальная доска Олегу Ежелеву, сержанту, командиру отделения радиационной и химической разведки 7-го гвардейского отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса Балтийского флота будет установлена на фасаде здания Нижегородского индустриального колледжа.