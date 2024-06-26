В правительстве сообщили, кто заменит Олега Туркина на посту директора ФКР

«Исполняющим обязанности фонда назначена Наталья Сергеева, — заявили в пресс-службе правительства. — ФКР функционирует в плановом порядке. Выполняются все предусмотренные работы. В планах на этот год — капитальный ремонт 601 многоквартирного дома, где проживает 37 тыс. человек. Работы уже выполнены на 142 объектах».