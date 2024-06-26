Два ребенка попали в больницу после лобовой аварии на трассе в Башкирии

Очередная авария, в которой пострадали дети, произошла в Башкирии сегодня, 26 июня, в Туймазинском районе республики. Как рассказали в пресс-службе регионального Госавтоинспекции, на 37 км дороги Белей — Николаевка — Туймазы столкнулись Renault Duster и Geely Emgrand X7.
В результате, медицинская помощь понадобилась семи пострадавшим, пять из них — дети. Известно, что два ребенка были доставлены в больницу для лечения.
По факту ДТП начато разбирательство. Сотрудники ГАИ намерены установить все обстоятельства аварии.
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