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В Челябинске вынесли приговор бывшим работникам аэропорта за ЧП с самолётом

Металлургический районный суд приговорил к условным срокам двух бывших работников челябинского аэропорта, по вине которых самолёт из Казани выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Об этом в среду, 26 июня, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Источник: Уральская транспортная прокуратура

Инцидент произошёл два с половиной года назад — 1 декабря 2021-го.

— Сотрудники аэропорта при оказании услуг по аэропортовому и наземному обслуживанию воздушных судов при неблагоприятных погодных условиях не произвели измерение коэффициента сцепления, являющегося обязательным, и передали диспетчеру фиктивное значение коэффициента, — рассказали в надзорном ведомстве. — Также работники не сообщили о том, что часть взлётно-посадочной полосы не обработана реагентом, и не приняли мер к закрытию аэродрома при наличии к тому оснований.

В результате самолёт с 33 пассажирами на борту выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на 25 метров.

Суд признал мужчин виновными по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Один из них получил два года условно с испытательным сроком два года, второй — три года условно с испытательным сроком три года.