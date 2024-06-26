В Челябинске вынесли приговор бывшим работникам аэропорта за ЧП с самолётом

— Сотрудники аэропорта при оказании услуг по аэропортовому и наземному обслуживанию воздушных судов при неблагоприятных погодных условиях не произвели измерение коэффициента сцепления, являющегося обязательным, и передали диспетчеру фиктивное значение коэффициента, — рассказали в надзорном ведомстве. — Также работники не сообщили о том, что часть взлётно-посадочной полосы не обработана реагентом, и не приняли мер к закрытию аэродрома при наличии к тому оснований.