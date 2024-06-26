В Нижнем Новгороде проходят обучение молодые госслужащие со всей страны

Алене Ждановой 29 лет, уже год она живет в Донецке. За последнее время она заметно поднялась по карьерной лестнице и сейчас возглавляет отдел дознания службы судебных приставов. Но останавливаться на достигнутом не собирается, поэтому приехала в Нижний Новгород послушать преподавателей «Школы молодого руководителя».
Алена Жданова — участница образовательной программы «Школа молодого руководителя», г. Донецк:
За новыми знаниями и опытом в столицу Приволжья приехали молодые управленцы из 64 регионов нашей страны. На первой очной встрече участники разбирали тему личного бренда госслужащего.
Игорь Сумин — лектор:
Программа не помешает работе, ведь в основном обучение проходит дистанционно, в завершение участников ждет большое тестирование по всем модулям. Так повышать свою квалификацию могут начинающие руководители в возрасте до 35 лет.
Светлана Колесникова — руководитель отдела образовательных проектов круглогодичного молодежного образовательного центра «Госстарт»:
Екатерина Лебедева — министр кадровой политики Нижегородской области:
«Школа молодого руководителя» — программа, где участники из разных точек страны могут обмениваться опытом и улучшать свои подходы к управлению. Третий поток стартует осенью этого года.