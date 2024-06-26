В Нижнем Новгороде проходят обучение молодые госслужащие со всей страны

Алене Ждановой 29 лет, уже год она живет в Донецке. За последнее время она заметно поднялась по карьерной лестнице и сейчас возглавляет отдел дознания службы судебных приставов. Но останавливаться на достигнутом не собирается, поэтому приехала в Нижний Новгород послушать преподавателей «Школы молодого руководителя».

Алена Жданова — участница образовательной программы «Школа молодого руководителя», г. Донецк:

«Конечно, хотелось бы почерпнуть для себя что-то новое и реализовать непосредственно на своей работе, а в том числе и перенять опыт от моих коллег, сотрудников из других регионов».

За новыми знаниями и опытом в столицу Приволжья приехали молодые управленцы из 64 регионов нашей страны. На первой очной встрече участники разбирали тему личного бренда госслужащего.

Игорь Сумин — лектор:

«Очень важно затронуть именно тему инструментов, инструментария, с которым должен работать чиновник или его пресс-служба, чтобы цели достигались максимально эффективно».

Программа не помешает работе, ведь в основном обучение проходит дистанционно, в завершение участников ждет большое тестирование по всем модулям. Так повышать свою квалификацию могут начинающие руководители в возрасте до 35 лет.

Светлана Колесникова — руководитель отдела образовательных проектов круглогодичного молодежного образовательного центра «Госстарт»:

«Их ждут полгода, очень интересной разнообразной деятельности. И обучающей, и развивающей, и такой, которая даст им затем личностный рост, и которая даст им рост профессиональный».

Екатерина Лебедева — министр кадровой политики Нижегородской области:

«Мы предусматриваем программу, которая дает им навыки управления, делегирования и тайм-менеджмента. Нехватка кадров должна компенсироваться, безусловно, повышением производительности труда. И для того, чтобы каждый государственный муниципальный служащий был обучен таким навыкам, необходимо начинать с себя».