В Молодежном парламенте обсудили гранты и льготы для молодых ученых

Расширить перечень грантовых номинаций для поддержки молодых ученых и предоставить аспирантам льготу на проезд в общественном транспорте — такие инициативы выдвинули молодые парламентарии на втором заседании Молодежного парламента при Законодательном собрании.

Как отметил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин, новые меры поддержки ученых могут стать стимулом для развития молодежи в научной сфере.

специальную образовательную программу. Она состоит из шести основных блоков — это проектные работы, развитие личности, умение работать в медиасфере и многие другие навыки. Все это необходимо любому человеку».

«От Молодежного парламента я жду очень продуктивной работы. Сегодня мы избрали заместителя председателя и председателей комиссий. Сегодня рассмотрели две темы, надеемся, что дальше будет больше».