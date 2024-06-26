В Молодежном парламенте обсудили гранты и льготы для молодых ученых

Расширить перечень грантовых номинаций для поддержки молодых ученых и предоставить аспирантам льготу на проезд в общественном транспорте — такие инициативы выдвинули молодые парламентарии на втором заседании Молодежного парламента при Законодательном собрании.
Как отметил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин, новые меры поддержки ученых могут стать стимулом для развития молодежи в научной сфере.
Программа работы Молодежного парламента восьмого созыва — насыщенная: образование, встреча с наставниками, выездные мероприятия.
Евгений Люлин — председатель Законодательного собрания:
Татьяна Абрамова — председатель Молодежного парламента:
Руслан Фролов — заместитель председателя организационной комиссии Молодежного парламента:
«Наши парламентарии энергичные, активные. Они новаторы в области молодежной политики, развивают сферу спорта, здравоохранения, образования. Это хороший стимул для развития будущей карьеры».