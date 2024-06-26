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В Молодежном парламенте обсудили гранты и льготы для молодых ученых

Новые меры поддержки могут стать стимулом для развития молодежи в научной сфере.

Расширить перечень грантовых номинаций для поддержки молодых ученых и предоставить аспирантам льготу на проезд в общественном транспорте — такие инициативы выдвинули молодые парламентарии на втором заседании Молодежного парламента при Законодательном собрании.

Как отметил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин, новые меры поддержки ученых могут стать стимулом для развития молодежи в научной сфере.

Программа работы Молодежного парламента восьмого созыва — насыщенная: образование, встреча с наставниками, выездные мероприятия.

Евгений Люлин — председатель Законодательного собрания:

«Мы разработали вместе с 
специальную образовательную программу. Она состоит из шести основных блоков — это проектные работы, развитие личности, умение работать в медиасфере и многие другие навыки. Все это необходимо любому человеку».

Татьяна Абрамова — председатель Молодежного парламента:

«От Молодежного парламента я жду очень продуктивной работы. Сегодня мы избрали заместителя председателя и председателей комиссий. Сегодня рассмотрели две темы, надеемся, что дальше будет больше».

Руслан Фролов — заместитель председателя организационной комиссии Молодежного парламента:

«Наши парламентарии энергичные, активные. Они новаторы в области молодежной политики, развивают сферу спорта, здравоохранения, образования. Это хороший стимул для развития будущей карьеры».