Мэр Перми прокомментировал высказывание Артемия Лебедева о городе

«Ежегодно мы проводим Дягилевский фестиваль, запустили большой летний фестиваль “Город встреч”, в Перми регулярно выступают Владимир Спиваков и Денис Мацуев», — напомнил градоначальник. По его словам, пермяки гордятся новой благоустроенной набережной и эспланадой, а Компрос стал настоящей визиткой Перми. «С 2010 года у нас многое поменялось, город не узнать, жизнь здесь кипит и творчество не останавливается. Как показало время, “культурные революции” для этого совершенно не обязательны», — уверен Эдуард Соснин.