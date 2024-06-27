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Мэр Перми прокомментировал высказывание Артемия Лебедева о городе

Глава Перми Эдуард Соснин прокомментировал высказывание российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева о том, что Пермь стала «затхлым городом».

Источник: Коммерсантъ

«Артемий не чужой для нашего города человек, но он явно давно не был у нас. За последние годы Пермь по-настоящему расцвела», — убежден господин Соснин. Он добавил, что в городе стало меньше иноагентов, «но красоты и активностей только прибавилось».

«Ежегодно мы проводим Дягилевский фестиваль, запустили большой летний фестиваль “Город встреч”, в Перми регулярно выступают Владимир Спиваков и Денис Мацуев», — напомнил градоначальник. По его словам, пермяки гордятся новой благоустроенной набережной и эспланадой, а Компрос стал настоящей визиткой Перми. «С 2010 года у нас многое поменялось, город не узнать, жизнь здесь кипит и творчество не останавливается. Как показало время, “культурные революции” для этого совершенно не обязательны», — уверен Эдуард Соснин.

Напомним, российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев прокомментировал демонтаж арт-объекта «Пермские ворота», назвав Пермь «затхлым городом». По словам господина Лебедева, десять лет назад краевая столица была яркой и интересной. «Я не помню ни одной новости из этого города за последние пару лет, кроме того, что там снесли остатки культурной революции», — отметил блогер в выпуске новостей на своем ютуб-канале «Студия Артемия Лебедева».