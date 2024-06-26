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Грозы и сильный ветер обрушатся на Башкирию

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Дожди, порывистый ветер и туман ожидают жителей Башкирии в четверг, 27 июня. Такой прогноз озвучили в республиканском гидрометцентре.

По словам синоптиков, на регион вновь идут грозы, которые принесут с собой сильный ветер и обильные осадки. Температура воздуха в четверг ожидается ночью +7,+12°, днем — +16,+21°.

В пятницу, 28 июня, на Башкирию обрушатся град и ливни. Днем столбики термометров опустятся еще ниже: максимальная температура достигнет всего +19 градусов.

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