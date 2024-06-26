Трудовые бригады Приокского района посетили музей СВО

30 учеников из школ № 45 с углубленным изучением отдельных предметов и № 48, состоящих в трудовых бригадах, посетили музей специальной военной операции, который открылся в Нижнем Новгороде в этом году, сообщили в администрации Приокского района.

«Очень важно и нужно юному поколению знать, что происходит в стране и мире. Мы живем в непростое время — соотечественники отстаивают интересы нашей Родины. Ребята должны это понимать, поэтому сейчас мы уделяем особое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Наши трудовые бригады посетили недавно открывшийся музей СВО. Они отметили, что узнали много нового и что хотели бы еще раз там побывать, так как экспозиция периодически обновляется», — сказал глава Приокского района Михаил Шатилов.