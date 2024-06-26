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Трудовые бригады Приокского района посетили музей СВО

Возрастное ограничение: 12+.

30 учеников из школ № 45 с углубленным изучением отдельных предметов и № 48, состоящих в трудовых бригадах, посетили музей специальной военной операции, который открылся в Нижнем Новгороде в этом году, сообщили в администрации Приокского района.

«Очень важно и нужно юному поколению знать, что происходит в стране и мире. Мы живем в непростое время — соотечественники отстаивают интересы нашей Родины. Ребята должны это понимать, поэтому сейчас мы уделяем особое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Наши трудовые бригады посетили недавно открывшийся музей СВО. Они отметили, что узнали много нового и что хотели бы еще раз там побывать, так как экспозиция периодически обновляется», — сказал глава Приокского района Михаил Шатилов.

В ходе экскурсии ребята посмотрели и примерили представленные экспонаты: форму военнослужащего, его снаряжение и экипировку. Также школьники увидели макеты самолетов и наземной техники, которая сейчас используется в зоне СВО. На интерактивных экранах ученики увидели территории, где проходили боевые действия и где уже прошли восстановительные работы.

«Это полезный опыт для ребят, им было интересно увидеть отечественное и зарубежное вооружение. Среди сотрудников музея есть люди, которые были в зоне СВО, они рассказали много важной и нужной информации. Спасибо им за это», — отметила бригадир трудовой бригады школы № 45 с углубленным изучением отдельных предметов Евгения Давыдова.