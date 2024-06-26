Трудовые бригады Приокского района посетили музей СВО

30 учеников из школ № 45 с углубленным изучением отдельных предметов и № 48, состоящих в трудовых бригадах, посетили музей специальной военной операции, который открылся в Нижнем Новгороде в этом году, сообщили в администрации Приокского района.
В ходе экскурсии ребята посмотрели и примерили представленные экспонаты: форму военнослужащего, его снаряжение и экипировку. Также школьники увидели макеты самолетов и наземной техники, которая сейчас используется в зоне СВО. На интерактивных экранах ученики увидели территории, где проходили боевые действия и где уже прошли восстановительные работы.
«Это полезный опыт для ребят, им было интересно увидеть отечественное и зарубежное вооружение. Среди сотрудников музея есть люди, которые были в зоне СВО, они рассказали много важной и нужной информации. Спасибо им за это», — отметила бригадир трудовой бригады школы № 45 с углубленным изучением отдельных предметов Евгения Давыдова.