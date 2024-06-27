Директор спорткомплекса «Энергия» в Перми покинул должность

Напомним, многофункциональный спортивный комплекс «Энергия» на улице Советской, 100 начал работу в марте этого года. Площадь объекта составляет около 17 тыс. кв. метров. Он включает открытый стадион с футбольным полем беговыми дорожками, четыре универсальных зала, бассейн с медико-восстановительным комплексом, тренажерный и фитнес залы, залы для единоборств и бокса, три теннисных корта. Тренировки в новом 25-метровом бассейне спорткомплекса «Энергия» должны были начаться 10 июня.