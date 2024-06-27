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Директор спорткомплекса «Энергия» в Перми покинул должность

Ранее губернатор поручил привлечь руководство комплекса к дисциплинарной ответственности.

Источник: Минспорта Пермского края

В Перми директор многофункционального спортивного комплекса «Энергия» Александр Козлов покинул должность. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу краевого министерства физической культуры и спорта.

По информации издания, ранее губернатор Дмитрий Махонин поручил минспорту привлечь руководство спорткомплекса «Энергия» к дисциплинарной ответственности. Поводом для этого стали жалобы родителей на задержку открытия нового бассейна.

Напомним, многофункциональный спортивный комплекс «Энергия» на улице Советской, 100 начал работу в марте этого года. Площадь объекта составляет около 17 тыс. кв. метров. Он включает открытый стадион с футбольным полем беговыми дорожками, четыре универсальных зала, бассейн с медико-восстановительным комплексом, тренажерный и фитнес залы, залы для единоборств и бокса, три теннисных корта. Тренировки в новом 25-метровом бассейне спорткомплекса «Энергия» должны были начаться 10 июня.