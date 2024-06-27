В СК предложили ввести уголовную ответственность для юрлиц

Следственный комитет (СК) предлагает ввести уголовную ответственность и наказание для юридических лиц, сообщил замглавы ведомства Александр Федоров на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), передает ТАСС.
По словам Федорова, хотя юрлицо нельзя посадить в тюрьму, существует «огромный спектр других уголовных наказаний, которые весьма эффективны и применяются к юридическим лицам за рубежом».
СК выступает за введение уголовной ответственности для юрлиц на протяжении многих лет. Так, в 2011-м ведомство предложило идею уголовной ответственности компаний. Тогда основной целью следователей был удар по фирмам-однодневкам.
В 2015 году в Госдуму внесли разработанный совместно с СК законопроект об уголовной ответственности для юрлиц. Предполагалось, что наказывать будут почти по четырем десяткам статей УК: от торговли людьми и организации незаконного вооруженного формирования до незаконного экспорта сырья и коммерческого подкупа.
Другими мерами наказания были штрафы как в виде единовременной выплаты (от 200 тыс. до 3 млн руб.), так и в виде кратного штрафа. При назначении выплат должно было учитываться имущественное положение компании. Также среди предлагаемых мер были лишение лицензии, квоты, преференций или льгот, а также лишение права заниматься определенным видом деятельности. Такие наказания предлагалось назначать только по отношению к деятельности, в рамках которой совершалось преступление.
Автор инициативы — депутат Госдумы Александр Ремезков (на тот момент зампред думского комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству) — говорил, что введение такой меры необходимо в России: закон позволит преследовать за рубежом организации, финансирующие терроризм и дестабилизацию политической обстановки в России, а также обеспечит возврат из-за рубежа капиталов, нажитых преступным путем.
Документ в итоге принят не был. Инициатива вызвала критику со стороны юридического и делового сообществ. Глава СК Александр Бастрыкин на ПМЮФ в прошлом году призывал вернуться к обсуждению законопроекта.