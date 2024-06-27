В СК предложили ввести уголовную ответственность для юрлиц

Другими мерами наказания были штрафы как в виде единовременной выплаты (от 200 тыс. до 3 млн руб.), так и в виде кратного штрафа. При назначении выплат должно было учитываться имущественное положение компании. Также среди предлагаемых мер были лишение лицензии, квоты, преференций или льгот, а также лишение права заниматься определенным видом деятельности. Такие наказания предлагалось назначать только по отношению к деятельности, в рамках которой совершалось преступление.