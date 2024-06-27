Это была жара, а идет пекло: Синоптики предупредили о рекордных +40 градусах в Молдове — в июне такого еще не бывало

В четверг, 27 июня, в Молдове ожидается переменная облачность. Утром и днем в столице будет преобладать ясная и солнечная погода, но к вечеру возможны облака. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от 18 утром до 30 днем и снизится до 22 к вечеру. Ветер северо-восточный, скоростью до 14 км/ч.
В целом, осадков не ожидается, и влажность воздуха будет колебаться от 41% до 85% в течение дня. Уровень ультрафиолетового излучения будет умеренным, но все же рекомендуется использовать солнцезащитный крем.
В течение недели жара будет усиливаться, причем настолько, что на юге к понедельнику и вовсе будет до + 40 С. Такого в июне в нашей стране ещё не было.