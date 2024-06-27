Это была жара, а идет пекло: Синоптики предупредили о рекордных +40 градусах в Молдове — в июне такого еще не бывало

В четверг, 27 июня, в Молдове ожидается переменная облачность. Утром и днем в столице будет преобладать ясная и солнечная погода, но к вечеру возможны облака. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от 18 утром до 30 днем и снизится до 22 к вечеру. Ветер северо-восточный, скоростью до 14 км/ч.