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Это была жара, а идет пекло: Синоптики предупредили о рекордных +40 градусах в Молдове — в июне такого еще не бывало

Рассказываем о том, какой будет погода в ближайшие дни.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 83% 753 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

В четверг, 27 июня, в Молдове ожидается переменная облачность. Утром и днем в столице будет преобладать ясная и солнечная погода, но к вечеру возможны облака. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от 18 утром до 30 днем и снизится до 22 к вечеру. Ветер северо-восточный, скоростью до 14 км/ч.

В целом, осадков не ожидается, и влажность воздуха будет колебаться от 41% до 85% в течение дня. Уровень ультрафиолетового излучения будет умеренным, но все же рекомендуется использовать солнцезащитный крем.

В течение недели жара будет усиливаться, причем настолько, что на юге к понедельнику и вовсе будет до + 40 С. Такого в июне в нашей стране ещё не было.