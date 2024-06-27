Стало известно, какая погода будет в июле в Омске

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
С 10 июля станет немного теплее. Воздух прогреется до +25 днем и около +20 ночью.
Погода сохранится до конца месяца. По данным прогноза, ожидаются небольшие осадки лишь 1, 6, 7 и 9 июля.
Такой же прогноз дают и синоптики из Обь-Иртышского УГМС. Они предупреждают о небольших дождях и грозах с 25 по 27 июня. Также специальных обещают ветер с порывами до 15−20 м/с.
Напомним, ранее мы писали, что омичам рассказали о том, сколько воды нужно пить в жару.