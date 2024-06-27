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Стало известно, какая погода будет в июле в Омске

Согласно данным сервиса world-weather, в начале июля прогнозируется средняя дневная температура в районе 20−21 градуса выше нуля, в то время как ночью будет около 16−17 градусов тепла.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: РИА "Новости"

С 10 июля станет немного теплее. Воздух прогреется до +25 днем и около +20 ночью.

Погода сохранится до конца месяца. По данным прогноза, ожидаются небольшие осадки лишь 1, 6, 7 и 9 июля.

Такой же прогноз дают и синоптики из Обь-Иртышского УГМС. Они предупреждают о небольших дождях и грозах с 25 по 27 июня. Также специальных обещают ветер с порывами до 15−20 м/с.

Напомним, ранее мы писали, что омичам рассказали о том, сколько воды нужно пить в жару.