Егор Синцов из Нижегородской области победил в номинации «Экопроект» премии «Экология — дело каждого»

Гран-при IV сезона международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» получила София Ксенофонтова из подмосковного Королева. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора. Итоги премии озвучила глава ведомства Светлана Радионова. Участники из различных стран прислали более 80 тысяч заявок с работами по защите экологии и популяризации бережного отношения к природе. За три года проект охватил 78 стран Европы, Азии и Африки. Заявки поступили из всех российских регионов, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики.
Светлана Радионова отметила, что в номинации «Экопроект» представлены научные и исследовательские работы, достойные внедрения на федеральном уровне и способные улучшить экологическую обстановку. Впервые в истории премии в старшей возрастной группе этой номинации присудили по два первых, вторых и третьих места. Гран-при досталось Софии Ксенофонтовой за проект по защите лесов, в котором она предложила использовать беспилотники для обнаружения чрезвычайных ситуаций в лесах с точным указанием координат. Егор Синцов из Нижегородской области победил в номинации «Экопроект» за разработку беспилотника для контроля состояния мусорных полигонов. Елизавета Яшнева из Нефтеюганска представила устройство для защиты редких птиц от гибели на линиях электропередачи, которое успешно прошло тестирование.
Она также отметила, что в этом году международный масштаб премии достиг рекордного уровня — заявки поступили из 44 стран. Особую активность проявили участники из Сербии, Черногории, Габона, Доминиканы, Непала, Конго, ЮАР и Центральноафриканской Республики, которые присоединились к проекту впервые. Работа из Банги, представленная Кристи Ахоуфо, заняла призовое место в номинации «Экомир» за рассказ о богатом растительном и животном мире ЦАР. В топ-10 самых активных стран вошли Китай, Узбекистан, Шри-Ланка, Венесуэла, Белоруссия, Казахстан, Южная Корея, Абхазия, Турция и Болгария. Призовое место в номинации «Экотуризм» заняла работа из Ливана. 12-летняя Алина Жбара исследовала древнюю историю финикийского города Тир, находящегося под охраной ЮНЕСКО.