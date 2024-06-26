Егор Синцов из Нижегородской области победил в номинации «Экопроект» премии «Экология — дело каждого»

Светлана Радионова отметила, что в номинации «Экопроект» представлены научные и исследовательские работы, достойные внедрения на федеральном уровне и способные улучшить экологическую обстановку. Впервые в истории премии в старшей возрастной группе этой номинации присудили по два первых, вторых и третьих места. Гран-при досталось Софии Ксенофонтовой за проект по защите лесов, в котором она предложила использовать беспилотники для обнаружения чрезвычайных ситуаций в лесах с точным указанием координат. Егор Синцов из Нижегородской области победил в номинации «Экопроект» за разработку беспилотника для контроля состояния мусорных полигонов. Елизавета Яшнева из Нефтеюганска представила устройство для защиты редких птиц от гибели на линиях электропередачи, которое успешно прошло тестирование.