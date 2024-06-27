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Погода в Крыму в четверг

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости Крым. В четверг в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 83% 753 мм рт. ст. +24°
Источник: РИА "Новости"

«Ветер западный, северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20, днем +25…+30 градусов, в горах +18…+23», — сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30.

В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3−8 м/с, днем северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +27…+29 градусов.

В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +19…+21, днем от +27 до +30 градусов.