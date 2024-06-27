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Какой сегодня день: 27 июня

Этот день является 179-м в григорианском календаре. До конца года остается 187 дней.

Источник: Freepik

Знаете ли вы, что 27 июня отмечается Всемирный день рыболовства? О том, чем еще ознаменовано 27 июня, — в справке Sputnik.

Что произошло 27 июня

В 1615 году впервые в Европу был импортирован чай.

В 1834 году был открыт Киевский университет — ныне Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

В 1967 году в Англии был установлен первый в мире банкомат по выдаче наличных денег.

Кто родился 27 июня

Актер Борис Хмельницкий (1940−2008).

Актриса Изабель Аджани (1955).

Композитор Виктор Дробыш (1966).

Музыкант Павел Булатников (1972).

Актер Тоби Магуайр (1975).

Певица Алсу (1983).

Актер Мэттью Льюис (1989).

27 июня в православном календаре

В этот день православные чтут память пророка Елисея и святителя Мефодия, благоверного князя Мстислава Храброго, преподобного Мефодия. Также отмечается собор Дивеевских святых.

Именины

27 июня именины у Павла, Иосифа, Николая, Георгия, Александра и Владимира.