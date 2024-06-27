Какой сегодня день: 27 июня

Знаете ли вы, что 27 июня отмечается Всемирный день рыболовства? О том, чем еще ознаменовано 27 июня, — в справке Sputnik.
Что произошло 27 июня
В 1615 году впервые в Европу был импортирован чай.
В 1834 году был открыт Киевский университет — ныне Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
В 1967 году в Англии был установлен первый в мире банкомат по выдаче наличных денег.
Кто родился 27 июня
Актер Борис Хмельницкий (1940−2008).
Актриса Изабель Аджани (1955).
Композитор Виктор Дробыш (1966).
Музыкант Павел Булатников (1972).
Актер Тоби Магуайр (1975).
Певица Алсу (1983).
Актер Мэттью Льюис (1989).
27 июня в православном календаре
В этот день православные чтут память пророка Елисея и святителя Мефодия, благоверного князя Мстислава Храброго, преподобного Мефодия. Также отмечается собор Дивеевских святых.
Именины
27 июня именины у Павла, Иосифа, Николая, Георгия, Александра и Владимира.