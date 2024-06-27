Что можно и нельзя делать в Елисеев день 27 июня, который называют Гречкосей

Православная церковь 27 июня вспоминает святого Елисея. В народе празднуют Елисеев день. Однако есть еще одно название — день Елисея Гречкосея. Оно появилось по причине того, что с указанного момента продолжали сеять гречиху.
Что нельзя делать 27 июня
Не рекомендуется лениться. Кроме того, в Елисеев день запрещено рассказывать посторонним про свои успехи. Согласно приметам, удача может отвернуться. Не следует 27 июня переедать. Предки верили, что это может грозить простудой.
Что можно делать 27 июня
По традиции, в Елисеев день было принято сеять позднюю гречиху. Кроме того, 27 июня избавлялись от крапивы на огороде. Считалось, что, в случае засушливой погоды, это может вызвать дожди.
Согласно приметам, дождь 27 предупреждает, что ухудшение погоды затянется на семь недель. В том случае, если солнечная погода, то она сохранится до конца лет. Северо-западный ветер указывает на дождливую погоду.