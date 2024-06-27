«Грузчики работают при температуре не выше +26, медики — не выше +28». Минтруда назвало температуру, которая должна быть на рабочем месте белорусов

Что делает работодатель для своих работников при жаре? Он устанавливает кондиционеры или вентиляторы, обеспечивает питьевой водой, при выборе спецодежды отдает предпочтение воздухопроницаемым и гигроскопичным тканям, предусматривает перерывы в 5−10 минут каждый час для отдыха в специальных местах. Эти мини-перерывы не заменяют собой обеденный перерыв и включаются в рабочее время.