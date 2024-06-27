«Грузчики работают при температуре не выше +26, медики — не выше +28». Минтруда назвало температуру, которая должна быть на рабочем месте белорусов

В Беларусь пришла жаркая летняя погода. Минтруда и соцзащиты выпустил памятку на горячие дни по температуре на рабочих местах.
Так, например, температура на рабочем месте от 25 до 28 градусов может быть у офисных работников, программистов, архитекторов, диспетчеров, работников швейных и часовых производств, педагогов и медиков, то есть у тех, у кого сидячая работа с незначительными физическими нагрузками.
Не выше +28 должно быть также и у работников с более подвижным графиком. Это, например, контролеры, мастера производств, агрономы, гиды, продавцы непродовольственных товаров, работники таможни и милиции.
Не выше +27 на рабочем месте может иметь быть у тех специалистов, которые на работе постоянно ходят, либо перемещают предметы до 1 килограмма стоя или сидя. Это, например, наладчики, станочники, продавцы продовольственных товаров, водители бульдозеров, растениеводы, рыбоводы.
Тем, кто поднимает и переносит до 10 килограмм, а это строители, животноводы, сварщики, работники по обслуживанию железнодорожных путей и ремонту автодорог, установлен норматив в +21,1 до +27 градусов.
Температурная норма от +20,1 до +26 градусов — для работников, которые постоянно переносят тяжести и прилагают значительные физические усилия. Это, например, кузнецы, работники сельского хозяйства, вальщики леса, бетонщики, каменщики, грузчики.
Эти температурные режимы указаны в соответствии с санитарными нормами.
Что делает работодатель для своих работников при жаре? Он устанавливает кондиционеры или вентиляторы, обеспечивает питьевой водой, при выборе спецодежды отдает предпочтение воздухопроницаемым и гигроскопичным тканям, предусматривает перерывы в 5−10 минут каждый час для отдыха в специальных местах. Эти мини-перерывы не заменяют собой обеденный перерыв и включаются в рабочее время.
Если в офисе нет кондиционера и температура в помещении +28,5 градуса — рабочий день «белых воротничков» должен быть сокращен на 1 час. А если 28,5 градуса в горячем цеху — то рабочий день только 4−5,5 часов (другие подробности здесь).