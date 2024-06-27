Власти могут упростить гражданам отказ от обработки персональных данных

Инициатива Роскомнадзора может быть реализована через платформу управления согласиями на базе портала «Госуслуги», которую Минцифры анонсировало весной, считает знакомый с ситуацией источник «Ъ». В марте в министерстве отмечали, что для полного запуска платформы в личном кабинете на «Госуслугах» нужны законодательные изменения, которые сейчас прорабатываются. К сервису подключены 280 организаций, из них 150 — финансовые, 76 — МФЦ и 43 — образовательные. Предполагается, что технология будет расширена на другие отрасли, говорит собеседник «Ъ». В Минцифры на запрос не ответили.