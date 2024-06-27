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«Клюнула вместо камбалы»: опасную экзотическую рыбу поймали приморцы

В Приморье в Уссурийском заливе рыбаки поймали ядовитую рыбу фугу.

Источник: Соцсети

Ядовитую рыбу выловили рыбаки-любители в Уссурийском заливе в Приморье. Сделав несколько снимков с экзотическим морским обитателем, люди отпустили ее обратно в воду, поделившись снимками в социальных сетях, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Мужчины отправились на рыбалку, чтобы поймать камбалу, однако на их наживку попалась фугу:

«А в целом у нас здесь водится четыре виды фугу. Самые редкие, южные, к нам не заходят. Мы с ней сфотографировались, сняли с крючка и сразу выпустили», — рассказал рыбак.

Отметим, что яд этой рыбы в 1200 раз сильнее по действию по сравнению с популярным цианистым калием. Содержится тетродотоксин — смертельно опасное вещество — в ее глазах, коже, кишечнике и икре, поэтому употреблять фугу в пищу нельзя.

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