Стоимость проезда на автобусах изменится в Приморье — новые тарифы

Регулируемый тариф вводят, чтобы обеспечить стабильную работу перевозчиков и увеличить количество автобусов, выполняющих рейсы по этим направлениям. Поездки по городу будут стоить 44 рубля. А стоимость проезда на пригородных маршрутах будет рассчитываться по 3,98 рубля за 1 км пути.