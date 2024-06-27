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Стоимость проезда на автобусах изменится в Приморье — новые тарифы

Регулируемые цены вводят только на некоторых маршрутах.

Источник: PrimaMedia.ru

С 1 июля в Уссурийском городском округе Приморского края изменятся цены на пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам. Теперь стоимость проезда будет устанавливать муниципалитет.

Эти маршруты обеспечивают транспортное сообщение между сельскими территориями и городом, а также соединяют наиболее важные объекты инфраструктуры города с отдаленными микрорайонами. Пишет Telegram-канал «mark2_che» (18+).

Регулируемый тариф вводят, чтобы обеспечить стабильную работу перевозчиков и увеличить количество автобусов, выполняющих рейсы по этим направлениям. Поездки по городу будут стоить 44 рубля. А стоимость проезда на пригородных маршрутах будет рассчитываться по 3,98 рубля за 1 км пути.

Изменение цены на проезд коснется 12 маршрутов, 2 из которых городские — № 4 и № 20. Остальные маршруты пригородные.