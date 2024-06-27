Первый кинопоказ под открытым небом пройдет в Дзержинске

Парк «Радуга» станет местом проведения первого сеанса летнего кинотеатра под открытым небом 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска. Для юных дзержинцев и их родителей будет показан анимационный фильм «Королевские каникулы» (6+).
Сюжет фильма вращается вокруг избалованного пса по кличке Принц. После смерти своей богатой хозяйки, которая удовлетворяла все его капризы, он оказывается один на оживленных улицах большого города.
Кинопоказ начнется в воскресенье, 30 июня, в 20:00 у сцены в парке «Радуга».