Пятилетнюю девочку нашли на трассе Жезказган — Петропавловск

Как передает Петропавловск.news, родные девочки сначала обошли окрестности села Байтерек Кызылжарского района. Но поскольку самостоятельные поиски не принесли результатов, они позвонили по номеру 102.
Личный состав районного отдела полиции незамедлительно приступил к поиску ребенка. Поисковые мероприятия в селе также не дали результатов. Тогда полицейские расширили зону поисков.
В итоге пропавшую девочку обнаружили недалеко от села Подгорное на трассе Жезказган — Петропавловск. Девочка оказалась в пяти километрах от дома. На радость семье ее благополучно вернули родителям.